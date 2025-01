DINI: “Catania, finalmente sono qua. Suderemo la maglia fino all’ultimo secondo di ogni partita”

Ai canali ufficiali rossazzurri parla il neo acquisto del Catania Andrea Dini, portiere prelevato dal Catanzaro a titolo definitivo. Ecco quanto evidenziato:

“Ci sono state diverse trattative col Catania anche negli anni scorsi, finalmente sono qua e non vedo l’ora d’iniziare. Ho visto un gruppo bello, coeso, dove comunque si dà ogni il giorno il mille per cento, si lavora alla grande. Ho visto una squadra compatta, soprattutto concentrata, cosa molto importante. Non vedo l’ora che arrivi domenica”.

“Tanti amici del passato che sono stati qui a Catania mi hanno scritto e parlato di questa città, di questa maglia che non ha bisogno di presentazioni ovviamente. Cito in particolare Ricchiuti che è un mio grande amico, siamo stati a lungo al telefono. Penso che ci siano tanti piccoli insegnamenti da raccogliere, lavorando giorno dopo giorno puoi sempre migliorare e non si finisce mai d’imparare. Penso che un ragazzo dovrebbe avere la mentalità di apprendere ogni giorno qualcosa in più per il giorno successivo. Ai tifosi dico che suderemo la maglia fino all’ultimo secondo di ogni partita, allo scopo di arrivare ai tre punti”.

VIDEO: le parole di Dini

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***