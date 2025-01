MERCATO: Lucarelli rimane sotto contratto con il Catania

A novembre 2023 il Catania comunicava di avere affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Cristiano Lucarelli fino al 30 giugno 2026. Rapporto professionale che, però, si è interrotto circa quattro mesi più tardi, sollevandolo dall’incarico a seguito dei risultati deficitari riportati. Ad oggi l’allenatore livornese continua ad essere legato contrattualmente al Catania, non essendosi verificate le condizioni ideali per sposare un nuovo progetto. Lucarelli è stato contattato anche dal Messina per il post Modica, ma non avendo raggiunto alcun accordo con il club peloritano (che ha ufficializzato l’ex Vis Pesaro Simone Banchieri) rimane senza panchina e, pertanto, a libro paga del Catania. In attesa di nuove opportunità professionali.

