BERTOTTO (all. Giugliano): “Ingoiamo il rospo e riproponiamo la stessa rabbia a Catania”

Giugliano ko per la seconda volta consecutiva in campionato, al cospetto dell’Audace Cerignola. L’allenatore dei tigrotti Valerio Bertotto guarda avanti con fiducia nonostante la sconfitta, proiettandosi con tanta voglia di riscatto verso il match di Catania:

“Certe partite anche se le perdi ti lasciano delusione, amarezza e anche una sana incazzatura. A mente lucida ti danno quel quid in più, mettendo quei tassellini di crescita ulteriore. Questa sconfitta ci ha fatto ulteriormente crescere. Consapevoli che il livello va alzato sotto l’aspetto prestativo e qualitativo, sempre. La difficoltà è cercare di mantenere questo e non è facile, ma i ragazzi dimostrano che ci sanno arrivare. Pretendo che loro imparino ad essere così performanti in ogni singola partita”.

“Alleno una squadra viva, dobbiamo lavorare e migliorare senza farci condizionare da situazioni esterne. Ai ragazzi dico «bravi», rosichiamo per una sconfitta nettamente immeritata. Di buono portiamo a casa la voglia, la determinazione e la qualità nelle scelte contro una formazione davvero forte. Ingoiamo il rospo, digeriamo un pò la rabbia e vediamo di riproporla nella prossima gara”.

