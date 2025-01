EX ROSSAZZURRI: Casertana, si ritrovano insieme Zeoli e Taldo

Negli ultimi giorni la Casertana ha cambiato varie pedine all’interno dello staff. A cominciare dal Direttore Sportivo, Carlo Taldo, ex attaccante rossazzurro che ha indossato tra il 2003 e il 2004 la maglia del Catania in Serie B trovando una buona intesa là davanti con il ‘falco’, Lulù Oliveira. Taldo ritrova a Caserta Michele Zeoli. Allora erano compagni di squadra nella gestione Gaucci, Zeoli ricopriva il ruolo di difensore.

Quest’ultimo nelle ultime stagioni ha fatto ritorno nella sponda rossazzurra della Sicilia facendo parte dello staff tecnico fino ad allenare la prima squadra, portando gli etnei alla vittoria della prima Coppa Italia Serie C della storia e sfiorando il superamento del secondo turno della fase nazionale dei playoff, vedendo sfumare il sogno a pochi dal 90′ ad Avellino. A proposito di Zeoli, assunto come allenatore in seconda, debutterà contro l’AZ Picerno al posto del nuovo tecnico, Massimo Pavanel, a causa di una squalifica rimediata l’anno scorso.

