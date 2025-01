QUI CATANIA: tra lavoro sul campo e rumors di mercato si prepara il match con la Juventus NG

Fa ancora male la sconfitta di Benevento. La riduzione del distacco dalla vetta a -6 è stata solo un’illusione, un finale di gara di ordinaria follia ha stravolto lo scenario, raddoppiando le distanze proprio in quella che poteva e doveva rappresentare la partita della svolta. Come reagire dopo la batosta del ‘Vigorito’? La speranza è che il Catania riversi sportivamente la rabbia accumulata sul campo assumendo il giusto atteggiamento in vista del successivo confronto stagionale con la Juventus Next Gen.

Gli allenamenti in casa rossazzurra sono ripresi con il morale non alle stelle, per ovvie ragioni, ma c’è da rimboccarsi le maniche e rialzare la testa. Il Catania lo fa in un momento in cui la finestra di calciomercato invernale è aperta. I giorni scorrono e aumentano i rumors sia in entrata che in uscita. Le voci di mercato costituiscono certamente elemento di disturbo. In parte lo ha dimostrato anche il secondo tempo di Benevento, dove i neo entrati (alcuni di loro in odore di partenza) non sono scesi in campo con lo stesso piglio dei titolari.

Mister Toscano, forse, riteneva di potere rivitalizzare qualche elemento nella speranza che fornisse risposte differenti sul rettangolo verde. Se è così, è la conferma che all’interno della rosa ci sono giocatori non adatti al contesto Catania e, pertanto, urge liberare ulteriori caselle, al di là dei noti giocatori fuori lista. All’orizzonte, dopo i primi movimenti in uscita, si prevedono anche nuovi innesti, già a partire dalla prossima settimana.

E’ chiaro che a mercato aperto non è semplice la gestione delle risorse umane, ma bisogna fare scelte oculate in un momento dove diventa prioritario puntare su chi sta meglio fisicamente e mentalmente, evitando se possibile l’impiego di chi ha la valigia pronta. Servono motivazioni forti in questo girone di ritorno, con tante partite ancora da giocare.

