STAMPA TORINESE – Tuttosport: “La Juve Next Gen vola a Catania con Guerra-gol”

Il quotidiano torinese Tuttosport evidenzia l’importanza di Simone Guerra, esperto attaccante della Juventus Next Gen, quando si avvicina la trasferta di Catania. “La Next Gen vola a Catania con Guerra-gol”, si legge. “Quattro vittorie nelle ultime cinque partite, un trend totalmente positivo. L’attaccante bianconero sta trascinando un gruppo naturalmente giovane a una presa di coscienza importante. L’obiettivo ora non è più guardarsi indietro, ma solo avanti”.

Bianconeri che attraversano un eccellente momento di forma, a conferma che evidentemente la cura Brambilla funziona. Da quando l’allenatore brianzolo è tornato sulla panchina della Next Gen, prendendo il posto di Montero, la squadra macina punti e risultati avendo anche rivitalizzato Guerra, migliore finalizzatore della manovra con 5 reti in questo campionato, tre delle quali siglate da un mese a questa parte.

