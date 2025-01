QUI CATANIA – Ortoli convocato in prima squadra. Dalla Campania: “Sembra ripercorrere gli stessi passaggi di Lodi”

Per la prima volta è stato inserito da mister Domenico Toscano nella lista dei convocati, in vista di Picerno-Catania, il giovane centrocampista Nicolò Ortoli, 17 anni compiuti il 23 giugno scorso e che la società rossazzurra ha prelevato in estate dall’Oasis Frattamaggiore.

Il ragazzo, come evidenziato tempo fa dall’emittente campana ErgoTv, si era distinto in precedenza “per la convocazione nella rappresentativa campana under 17, eguagliando così dopo tanti anni la stessa esperienza del più noto Ciccio Lodi. Ortoli, nel torneo regionale Antonio Juliano è stato premiato come migliore calciatore della manifestazione calcistica”.

Aggiungendo che il ragazzo “sembra ripercorrere dopo circa 30 anni gli stessi passaggi di Lodi, e la stessa esperienza in terra sicula avviene sotto lo sguardo dell’ex giocatore, oggi dirigente degli etnei“. Entusiasta la dirigenza e lo staff tecnico dell’Oasis Frattamaggiore “per la crescita di un giovane che già dall’età di 6 anni ha calcato i campetti della struttura di Via Vergara e vestito la maglia della compagine frattese”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***