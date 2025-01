VERSO PICERNO-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno quest’oggi allo stadio “Donato Curcio” contro l’AZ Picerno, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.10 e 2.20; la “X” tra 2.85 e 3.00; il “2” tra 3.20 e 3.40.

Lo scenario è quello di un confronto che, sulla carta, vede i padroni di casa leggermente favoriti per la vittoria. Il contesto è, comunque, di sostanziale equilibrio con anche il risultato di parità e l’eventuale successo del Catania da non trascurare. La squadra di Toscano viene da due sconfitte di fila e, nelle ultime cinque gare, ha raccolto 6 punti. Uno in meno rispetto al Picerno, che però ha ottenuto un pareggio ed una vittoria negli ultimi due incontri disputati.

