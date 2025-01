Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 13 a domenica 19 gennaio:

LA VECCHIA: “Catania sfortunato con la Juve Next Gen ma in tanti non hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo”

STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania con poco peso specifico, ultimamente avversarie in gol con troppa facilità. Toscano, discorso ha una sua logica ma rischio boomerang”

A MENTE FREDDA – Messe a nudo tutte le pecche del Catania. Da Toscano messaggi inequivocabili

MERCATO: da Chiricò a Zanellato passando per Celli, il punto sui movimenti in uscita

MERCATO: da Masi a Bertoncini passando per Garetto e Shpendi, il punto sui movimenti in entrata

LA SICILIA: “Catania, tanti errori. Dispendio di quattrini in due anni”

ULTIM’ORA: Monaco pronto a dire “no”, senza indugio, alla chiamata del Messina

MERCATO – Stampa pescarese: “Catania e Trapani di nuovo su Merola”

MERCATO – Stampa aretina: “Arezzo, sotto osservazione D’Andrea”

PICERNO-CATANIA: designato Leone. Precedenti, curiosità e statistiche dell’arbitro

STAMPA NAZIONALE – Binda: “Serie C, Turris e Taranto non saranno escluse dal campionato”

VERSO PICERNO-CATANIA: precedenti in terra lucana, di Curcio e Moro la firma sulle uniche vittorie etnee

MERCATO: Tello e Costantino, da escludere in ogni caso il rientro alla base a gennaio

ROSSAZZURRI IN GIRO: Tello, che combini? Cinque giornate di squalifica

SERIE C – Orsi: “Flop Catania e Trapani? Mancano tante partite, possono ancora giocarsela in chiave playoff”

BIANCHETTI: “Ad inizio stagione il Catania mi piaceva, adesso squadra intimorita e senza personalità”

STAMPA BENEVENTANA – Trusio: “Catania e Trapani, in C non basta acquistare figurine…”

MERCATO: rassicurazioni sulle condizioni fisiche di Matino, resta sul taccuino del Catania e di altri club di C

ACCADDE OGGI: 16 gennaio 1927, nasce il “Presidentissimo”

MERCATO: per Montalto non solo richieste dalla D, tris di club di C sulle sue tracce

EX ROSSAZZURRI – Izco: “Catania piazza difficile, serve personalità”

GRELLA: “Pelligra-Catania, impegno rinnovato con decisione. Cerchiamo un nuovo campo d’allenamento. Riprenderemo con certezza il logo. Su Torre del Grifo e calciomercato…”

STAMPA AVELLINESE: “Niente Catania, Liotti verso Trapani”

MERCATO: Laezza, il Vicenza non lo cede. Intesa per il rinnovo

SERIE C – Petrone: “Ci sono piazze in cui la pressione è un handicap. Catania, ho preferito lasciare ma un giorno spero di ritornarci”

TORRE DEL GRIFO: andata deserta anche la sesta asta

PATIERNO, l’agente: “Pastore lo stima, notizia incedibilità ha smorzato interesse”

MERCATO: D’Andrea, nuove chance sprecate. Anche lui in odore di partenza

DINI: “In campo col pensiero di parare tutto. Ecco le mie caratteristiche”

UFFICIALE: Verna ceduto al Trapani

EX ROSSAZZURRI – Mascara: “Oggi vogliono il campo da golf. Il Catania è una cosa seria…”

UFFICIALE: Dini si trasferisce al Catania

MERCATO: Chiricò, prosegue la trattativa per la risoluzione del contratto

STAMPA LOCALE – Lo Porto: “Catania, il minimo comune denominatore di queste due stagioni non esaltanti è la società”

PULVIRENTI: “Catania, il campionato non è compromesso. Stare vicini alla squadra. Juventus? Avevo ragione a dire quelle cose…”

EX ROSSAZZURRI – Moro: “Catania, esperienza impossibile da dimenticare. Quella doppietta al Palermo ed il video di Lewandowski…”

MERCATO: Catania corto in difesa, Toscano chiede un paio di rinforzi nel reparto arretrato

CATANIA SOCIAL – Dini: “Pronto e carico per questa bellissima sfida”

TOSCANO: “Bisogna lavorare più da squadra. Stiamo recuperando Sturaro. Mercato, cambio di strategia. Fischi dei tifosi devono spronarci”

EX ROSSAZZURRI – Rigoli: “Catania, bisogna fare tutti quadrato perchè la squadra ha i mezzi per disputare un grosso finale di campionato”

EX ROSSAZZURRI – Giuseppe Russo: “Il Catania non ha una struttura di gioco ben precisa. Toscano non va messo in discussione. Serve programmazione nel calcio”

BREVE: “Ko di Benevento ha avuto ripercussioni negative. Centro sportivo? Serve una casa rossazzurra. Il Catania quest’anno crea tanto ma sbaglia anche tanto”

EX ROSSAZZURRI – Casale: “Catania, c’è un problema di responsabilità. Il futuro deve passare anche dai giovani”

QUI CATANIA – Ortoli convocato in prima squadra. Dalla Campania: “Sembra ripercorrere gli stessi passaggi di Lodi”

