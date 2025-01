INFERMERIA: Lunetta non recupera in tempo per la sfida di domenica

Nel corso della conferenza stampa pre-gara, l’allenatore del Catania Domenico Toscano ha fatto il punto della situazione in merito ai calciatori che salteranno sicuramente il confronto esterno con l’Audace Cerignola. Tra gli assenti per la sfida in programma al “Monterisi” spicca Lunetta. Uscito dal campo domenica scorsa per un affaticamento muscolare, l’ex calciatore del Lecco non ha recuperato in tempo. Lo staff medico rossazzurro ha preferito non affrettare i tempi di recupero del giocatore, che riprenderà a lavorare con il gruppo la prossima settimana. Confermate, per il resto, le indisponibilità di Stoppa, Farroni, Bethers, Sturaro, Di Gennaro e Luperini. Regolarmente a disposizione, invece, i neo acquisti Frisenna e Dalmonte.

