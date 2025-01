TOSCANO: “Bella sfida a Cerignola. Di Tacchio arma in più da sfruttare. Qualcosa è cambiato nella squadra. Pochi là davanti, siamo vigili a cogliere opportunità sul mercato”

Mister Domenico Toscano interviene in conferenza stampa quando si avvicina il match esterno con l’Audace Cerignola, in programma domenica pomeriggio. Ecco quanto evidenziato:

“Ci attende una bella sfida tra due squadre che si vogliono superare, come lo è stata quella di Benevento. Affrontiamo una formazione che sta facendo un grande campionato costruendo i risultati negli anni, migliorando nel tempo la sua intelaiatura. Il Cerignola ha espresso dei numeri importanti. Noi abbiamo lavorato bene, ho visto i ragazzi concentrati, lavorare di squadra, siamo pronti a sfidare i pugliesi. Quando lavori di squadra acceleri il processo di costruzione. Mi piace l’umiltà dell’operaio che si mette 24 ore al giorno a pensare a come costruire la sua opera nel modo più solido possibile. Ecco, lavoriamo su questo”.

“Frisenna? Anzitutto è catanese, la cosa più importante. Ragazzo straordinario, l’ho conosciuto in questi due giorni mettendosi subito a disposizione dei compagni. Ragazzo pulito, molto motivato, vuole fare bene nella squadra della sua città. Può ricoprire tanti ruoli a centrocampo. E’ molto dinamico, uno di quei calciatori che in questo momento servivano per rafforzare l’organico ed il centrocampo sul piano numerico e delle caratteristiche”.

“Dalmonte? Anche in questo caso abbiamo inserito in rosa un ragazzo funzionale alle nostre esigenze, che ama giocare negli spazi e abile nell’uno contro uno, pronto a ricoprire il ruolo di trequartista o seconda punta. Attaccante moderno, molto duttile, anche lui arrivato con grandi motivazioni visto anche che viene da un periodo con poche apparizioni in campo, voglioso di dimostrare le sue qualità. Sia Dalmonte che Frisenna sono a disposizione. Il primo si allena con noi da quasi tutta la settimana, il secondo da due giorni”.

“Di Tacchio? Francesco ha disputato una grande prestazione contro il Giugliano, come lui tutta la squadra. Lo considero un nuovo acquisto per il Catania, considerato il fatto che non lo abbiamo avuto a disposizione per tanto tempo. Domenica ha assicurato fisicità, esperienza, coprendo tanto campo con il uno spirito importante. Di Tacchio rappresenta un’arma in più da sfruttare“.

“Oggi sia io che la squadra siamo concentrati sulla partita di domenica. C’è chi si occupa del mercato, stiamo cercando di rafforzare una rosa già importante ma io e chi gioca nel Catania dobbiamo concentrarci nell’ottica di affrontare nel miglior modo possibile il Cerignola. Il mercato è fatto di occasioni, opportunità. Noi vogliamo migliorare il gruppo sotto il profilo numerico e per caratteristiche in certi reparti, come fatto finora con i calciatori che sono arrivati. In particolare sappiamo di essere pochi in questo momento nel reparto offensivo, ma devi stare dietro alle tempistiche, alle opportunità che si creano. Abbiamo ben preciso in mente gli obiettivi. Se si possono raggiungere bene, altrimenti non interveniamo tanto per farlo. Oggi può sembrare che hai acquistato un calciatore ma fino a quando non lo vedo in campo indossando la maglia del Catania non è un giocatore rossazzurro. Siamo vigili a cogliere le opportunità“.

“Le insidie del terreno di gioco del ‘Monterisi’? Abbiamo già tastato un campo come Picerno e da due settimane ci alleniamo a Misterbianco, presso una struttura molto bella e adatta alla settimana che andiamo ad affrontare. Sono dettagli che ti possono aiutare ma conta soprattutto l’approccio alla partita e con quale energia ci arrivi. Domenica ho visto un’altra energia, uno spirito diverso, ma già a Picerno era cambiato qualcosa. Continuiamo su quella strada”.

“Del Fabro e Guglielmotti? Del Fabro ha una buona condizione fisica ma deve crescere trovando il giusto feeling con la squadra. Sulla base delle sue caratteristiche si realizza più da difensore centrale ma all’occorrenza può fare anche il braccetto. Guglielmotti nell’esultanza di domenica ha esternato lo sfogo di un calciatore che vuole dimostrare il proprio valore, facendo capire quanto ci tiene a far bene a Catania. Lui come tutti i ragazzi”.

“D’Andrea e Montalto? Quando ci siamo salutati ho augurato il meglio a Pippo, anche lui era deluso per non avere dimostrato il suo valore a Catania per tanti motivi. Montalto l’ho visto bene, a prescindere dai giudizi. Io devo essere molto obiettivo sulla prestazione di un singolo e della squadra. Adriano ha fatto bene domenica, lavorando tanto per i compagni. Si è sacrificato creandosi l’opportunità per fare gol. Ad oggi non è stata espressa la volontà di una cessione. E’ disponibile per domenica, speriamo che dia ancora il suo contributo…”.

