LA SICILIA: “Catania, un’ora e passa di dominio poi cambi infruttuosi. Ora si guarda al mercato”

“Il dominio per un’ora e passa. L’illusione di poter firmare un colpo forse decisivo per la riapertura della lotta al vertice. Il Catania s’è buttato via nell’ultimo quarto d’ora permettendo al Benevento di ribaltare un confronto che per i padroni di casa era diventato complicato perchè i rossazzurri avevano presidiato quasi del tutto la trequarti con coesione tra reparti e azioni individuali che hanno visto spiccare Jimenez”, riporta La Sicilia.

“Una gara perfetta fino a quel momento. Ma quando il talentino è uscito per infortunio e Auteri ha operato i cambi la gara ha assunto una piega diversa”, si legge. Nell’articolo di Giovanni Finocchiaro si evidenziano le difficoltà di Gega “al momento di accorciare”, il pareggio del Catania che ha anche sfiorato il raddoppio in un paio di circostanze, poi trovato con quello che viene definito un capolavoro di Jimenez.

Successivamente l’assetto più offensivo del Benevento, Inglese sfiora il 3-1 ed il “crollo finale” con i cambi rossazzurri che “non hanno portato assolutamente benefici, quelli dei sanniti sì”. Al triplice fischio “rientro a testa bassa con gli 853 catanesi che hanno suggellato il rapporto di amicizia con i tifosi locali ma speravano di vivere una giornata storica. Invece adesso tutti guardano al mercato di riparazione. Non di rivoluzione”.

