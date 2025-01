SIMONETTI (Benevento), autore del gol dell’ex: “Mi sono fatto un bel regalo di compleanno. Noi molto bravi, con rosa ampia e di qualità”

Il calciatore del Benevento Pier Luigi Simonetti, ex di turno e autore del gol vittoria contro il Catania, ha celebrato nel migliore dei modi il 24/o compleanno compiuto sabato. Queste le sue dichiarazioni a Otto Channel:

“Con questo successo abbiamo dato un bel segnale sia a noi stessi che alle altre squadre, dimostrando che anche in un momento di difficoltà riusciamo a venirne fuori. Il gol di Lanini ci ha dato una grande spinta, non accontentandoci del pareggio ma provando a vincere. Personalmente cerco di adattarmi alle richieste del mister sfruttando una delle mie caratteristiche, la duttilità. Mi sono fatto un bel regalo di compleanno. Il 2-1 era arrivato in un momento in cui stavamo giocando bene, la rete di Jimenez è stata una bella bastosta e l’abbiamo sofferta, però siamo stati molto bravi a riprendere la partita e vincerla. Abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia, di qualità, chiunque gioca ha le qualità per incidere”.

