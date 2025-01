LA SICILIA: “Rossazzurri deludenti, il club deve cambiare le proprie strategie”

“Il fallimento di una rimonta che è sembrata impossibile dopo le prime battute a vuoto adesso è certificato. Ogni volta che il Catania ha avuto la possibilità di accorciare sul Benevento per un qualche motivo non ne ha approfittato. Una volta gli infortuni, un’altra la sfortuna, poi il dominio per 70 minuti e gli errori di chi se la fa sotto ed è stanco…”, riporta La Sicilia.

“Guardando in faccia la realtà, adesso questa società dovrebbe resettare tutto e programmare un pò oltre il proprio naso. Sarebbe più onesto ammettere errori, spese folli e dire: per due anni dobbiamo rifondare tutto e aggiustare ogni cosa. Poi, forse, parleremo di ambizioni”, si legge nell’articolo di Giovanni Finocchiaro. “Questa è la squadra dei contratti principeschi che la dirigenza ha avallato, la società dei silenzi prolungati e degli aumenti del prezzo degli abbonamenti. Ma intanto i tifosi sono sempre lì a sostenere e viaggiare pur di stare accanto alla squadra. Nessuno in questo momento si vergogna? Pare di noi”, sottolinea il quotidiano.

“Un messaggio durissimo l’ha consegnato alla storia Mimmo Toscano”, riferendosi ai cambi che non hanno funzionato a Benevento. “Vuol dire che al di là del numero di calciatori in lista, non sono tutti quanti giocatori funzionali per il momento”. Quando non batti il Messina, perdi in casa col Latina, non vinci contro la Turris, ti fai rimontare ad Avellino e perdi a Benevento “dopo aver dominato per quasi tutta la gara qualcosa continua a non quadrare”. Ecco perchè “sarebbe opportuno uscire allo scoperto e parlare alla città programmando un rilancio senza isterismi e col tempo che occorre”.

