MERCATO: fuori lista, trattative in corso per Zanellato e Chiricò

Catania chiamato ad intervenire primariamente in uscita per sbloccare il mercato in entrata. Novità su questo versante riguardano, soprattutto, Niccolò Zanellato e Cosimo Chiricò. Per quest’ultimo, secondo informazioni raccolte da Telecolor, c’è una trattativa ben avviata con una società del centro Italia e potrebbe essere inserita una contropartita tecnica nell’operazione. Trattativa in corso anche per il centrocampista ex Crotone con un club lombardo di terza serie. Su Rapisarda sondaggio della Reggina ed ancora rumors sul fronte Campobasso, possibile passaggio alla Triestina per Tommaso Silvestri mentre Gabriel Popovic è in procinto di trasferirsi in Serie D (Paternò?).

