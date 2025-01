MERCATO: Carpani andrà all’Ascoli

Secondo quanto riporta La Casa di C, sta per lasciare Catania il centrocampista classe 1993 Gianluca Carpani. Autore del gol del momentaneo vantaggio rossazzurro sul campo dell’AZ Picerno siglando la sua terza rete in campionato, dopo avere collezionato 21 presenze e realizzato anche un assist si appresta ad approdare all’Ascoli. Calciatore nativo proprio di Ascoli, già in mattinata nelle Marche avanzava questa ipotesi ed era una pista molto calda. Determinante la volontà dello stesso Carpani di tornare a casa. Oltre a essere cresciuto proprio nel settore giovanile ascolano, ha già indossato la maglia del club marchigiano dal 2013 al 2019. La cessione si concretizzerà a titolo definitivo.

