QUI CATANIA: ritiro concluso, squadra rientrata in sede

Settimana scorsa si parlava di ritiro a tempo indeterminato in Calabria per il Catania, dopo avere riportato i rossazzurri la seconda sconfitta consecutiva contro la Juventus Next Gen. Ritiro confermato e che, in base alle comunicazioni ufficiali del club etneo, si è già concluso per la squadra di mister Toscano. L’allenatore ex Cesena aveva dichiarato nell’immediato post gara di Picerno di essere oggetto di valutazione la possibilità di proseguire o archiviare il ritiro. Ebbene è maturata la decisione di rientrare in sede in nottata, martedì pomeriggio il Catania riprenderà gli allenamenti in vista del confronto casalingo con il Giugliano.

