MERCATO: Catania, trattativa avanzata per Del Fabro

In uno stadio avanzato la trattativa per l’ingaggio del difensore Dario Del Fabro, secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C. 29enne che compirà 30 anni a marzo, il centrale difensivo nativo di Alghero di proprietà dell’Arezzo, vanta 88 presenze in Serie B con le maglie di Cittadella, Cremonese, Novara, Pisa e Ascoli. Per lui qualche apparizione in A tra le fila del Cagliari (con cui è cresciuto nel settore giovanile), mentre in C ha militato nella Juventus Next Gen. Si registrano, inoltre, esperienze all’estero (Svizzera, Olanda, Belgio, Scozia, Inghilterra) con le casacche di Yverdon, ADO Den Haag, Seraing, Kilmarnock e Leeds. Dovrebbe trasferirsi al Catania in prestito con diritto di riscatto dopo avere raccolto 14 presenze in questo campionato (girone B di Serie C).

