MERCATO: Catania corto in difesa, Toscano chiede un paio di rinforzi nel reparto arretrato

“La priorità sul mercato è il reparto difensivo, dove bisogna aggiungere carattere, esperienza, fame. Per come è strutturata in questo momento la linea difensiva, adattando Quaini, fai fatica. Due difensori servono anche dal punto di vista numerico”. E’ stato in chiaro in proposito il tecnico del Catania Domenico Toscano nella conferenza post Catania-Juventus Next Gen. E’ soprattutto la difesa il reparto che, al momento, necessita di innesti secondo il pensiero dell’allenatore rossazzurro.

Nelle ultime gare è stato riproposto il trio formato da Castellini, Quaini e Gega tenendo conto dell’indisponibilità di Di Gennaro, che comunque si avvicina al recupero, e del fatto che il Catania dovrebbe collocare in uscita Ierardi e/o Celli. Toscano ha parlato delle necessità di reperire due nuovi difensori a gennaio. Sulla base delle ultime evoluzioni del mercato, è da scartare l’ipotesi Laezza (ha rinnovato col Vicenza) mentre si considerano le piste Masi (Atalanta U23), Bertoncini (Novara) e Matino (Bari).

