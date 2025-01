CATANIA SOCIAL – Dini: “Pronto e carico per questa bellissima sfida”

Parole di un entusiasta Andrea Dini, via social, dopo che il Catania ha annunciato la definizione del suo ingaggio: “Pronto e carico per questa bellissima sfida!! Non vedo l’ora di iniziare!!!”. In Sicilia avrà la possibilità di acquisire il minutaggio che cercava, visto che al Catanzaro era chiuso da Pigliacelli. Vedremo se il portiere romagnolo classe 1996, approdato alle pendici dell’Etna a titolo definitivo, esordirà già in occasione della trasferta di Picerno. Per la categoria è sicuramente un estremo difensore affidabile con 150 presenze in terza serie, dove ha vestito le maglie di Avellino, Padova, Juve Stabia, Fidelis Andria, Trapani e Crotone.

