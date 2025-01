EX ROSSAZZURRI – Moro: “Catania, esperienza impossibile da dimenticare. Quella doppietta al Palermo ed il video di Lewandowski…”

Qualche settimana fa Luca Moro, attaccante ora in forza al Sassuolo, ha parlato ai microfoni di SassuoloChannel della sua esperienza con la maglia del Catania. Queste le dichiarazioni di Moro riprese da sassuolonews.net:

“L’esperienza di Catania è partita subito alla grande. È stato un periodo dove tutte le cose giravano per il meglio. Mi ha aiutato molto anche la squadra perché essendo la mia prima vera esperienza tra i grandi, oltre alla parentesi con la Spal, è stata un’esperienza che mi ha formato tanto anche dal punto di vista caratteriale perché mi sono trovato in una città distante dalla mia in cui non mi aspettavo magari all’inizio di trovarmi, però è stata talmente formidabile che è impossibile da dimenticare”.

“È stato un periodo dove i gol venivano partita dopo partita. Sicuramente l’apice di quell’anno è stata la partita col Palermo, il derby, che lì è sentitissimo ed è stata una partita fantastica dove sono riuscito a fare una doppietta e il calore che ho sentito appena è entrata la palla in rete è qualcosa che non mi scorderò mai perché la presenza di tutte quelle persone allo stadio è stata qualcosa di fenomenale”.

“Una cosa a cui tengo particolarmente è il video che mi è arrivato di Lewandowski e io sono stato pietrificato, sono rimasto così, 5 secondi in cui non ci credevo realmente anche perché Lewandowski è un idolo e e quindi trovarsi un video di uno come lui che ti saluta, ti fa i complimenti non è cosa da poco. Tutt’ora lo tengo salvato, ogni tanto mi capita di riguardarlo volentieri”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***