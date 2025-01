MERCATO: Catania, idee Stiven Shpendi e Garetto

Non un nome nuovo per i tifosi del Catania, quello di Marco Garetto, centrocampista torinese classe 2001 attualmente in forza al Rimini. Legato contrattualmente ai biancorossi fino a giugno 2027, in questo campionato è andato a segno 5 volte effettuando 3 assist. Già nella sessione estiva del calciomercato il Catania ci aveva fatto un pensierino. Il profilo di Garetto, mezzala d’assalto e giocatore dotato di grande fisicità, secondo informazioni raccolte da Telecolor è gradito in casa rossazzurra. Nei giorni scorsi, tuttavia, l’ex Avellino è stato accostato anche a società cadette come Cesena, Brescia e Cittadella (fonte TuttoC).

Per l’attacco, invece, si guarda con attenzione verso Stiven Shpendi, che ha firmato due gol e altrettanti assist in questo torneo di Serie B e nella passata stagione ha totalizzato presenze anche in A. Precedentemente il ragazzo italo-albanese di 21 anni ha militato tra le fila del Cesena mettendosi in mostra sia nella Primavera che in Prima Squadra (proprio alla corte di mister Mimmo Toscano nella stagione 2022/23 con 12 reti nel girone B di Serie C, ndr).

