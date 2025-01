MERCATO: Catania, l’Avellino fa muro per Iannarilli. Valutazioni anche su Dini e Saro a difesa dei pali

Ieri è saltato fuori il nome di Antony Iannarilli come possibile rinforzo del Catania a difesa dei pali. Il portiere, titolare ad Avellino, molto difficilmente però lascerà il club irpino. La società biancoverde fa muro e, pertanto, il Catania valuta altre possibili soluzioni. Nei giorni scorsi si è parlato pure di Vincenzo Fiorillo (Salernitana) mentre, nelle ultime ore, su Telecolor sono emerse le ipotesi Andrea Dini (Catanzaro) e Gianluca Saro (Cremonese).

Classe 1996 il primo, non trova spazio in Serie B con la maglia del Catanzaro. Anche il secondo, 24enne di proprietà della Cremonese, scalda regolarmente la panchina in cadetteria. Dini ha vestito inoltre le maglie di Crotone, Juve Stabia, Fidelis Andria, Padova, Avellino, Trapani, Parma, San Marino, ACR Messina e Rimini. Saro, cresciuto nelle giovanili di Pro Vercelli, Juventus, Cesena ed Empoli, ha militato anch’egli tra le fila del Crotone qualche anno fa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***