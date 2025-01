MERCATO: Catania-Liotti, la situazione. Karic, via libera per l’Entella

Fonti di mercato autorevoli lo hanno accostato al Catania nei giorni scorsi. In realtà il nome di Daniele Liotti, laterale sinistro dell’Avellino, già a gennaio 2023 ha rappresentato un profilo gradito al Catania, che poi ha preferito optare per soluzioni diverse. In Irpinia confermano l’interessamento del Catania. Nello specifico i colleghi di ‘Prima Tivvù’ evidenziano come il profilo dell’ex Reggina (ben noto al tecnico Mimmo Toscano per averlo allenato proprio in Calabria, ndr) piaccia in particolare ai rossazzurri ed all’Ascoli, con l’Avellino disposto ad ascoltare offerte congrue al valore del calciatore. Il club irpino, dunque, ha dato la propria disponibilità a trattare la cessione con il benestare dello stesso giocatore classe 1994, che fatica a trovare spazio.

Per quanto riguarda, invece, il centrocampista del Trapani Nermin Karic, nelle ultime ore la Virtus Entella ha sbaragliato la concorrenza di Catania, Cosenza e Mantova. In assenza delle condizioni per favorire un eventuale trasferimento alle pendici dell’Etna, il Catania ha mollato la pista ed il centrocampista ex Benevento è destinato al passaggio al club ligure, dove peraltro ha già militato qualche anno fa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***