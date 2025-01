LA SICILIA: “Catania, necessario trovare il giusto equilibrio”

“La squadra di Mimmo Toscano fa ancora fatica a trovare una propria identità, ed è per questo che non riesce a costruire un filotto di risultati utili consecutivi che gli permetterebbe di risalire la china”, riporta La Sicilia. Il quotidiano rileva che da un paio di mesi a questa parte il Catania ha fatto progressi sul piano realizzativo pur mancando i gol di attaccanti come Montalto e D’Andrea. Tuttavia “la coperta si è rivelata molto corta”, difettando tutto ad un tratto la fase difensiva.

Segno che “Toscano non ha ancora trovato il giusto equilibrio”, pagando il fatto di non poter schierare per più gare consecutive la stessa formazione. “Soprattutto a centrocampo, reparto che garantisce solitamente l’equilibrio della squadra, l’ex Cesena a causa dell’emergenza di uomini ha dovuto spesso sperimentare, mandando in campo i giocatori che aveva a disposizione, senza mai poter scegliere”, si legge. “Adesso è tempo di continuare a segnare e magari provare a conservare la propria porta immacolata“, sottolineando l’importanza per il Catania di ritrovare solidità difensiva e un equilibrio di squadra da qui in avanti.

