MERCATO: Catania, nuovi contatti per Frisenna

Primi contatti avvenuti una decina di giorni fa. Il Catania continua a seguire con interesse la pista che porta al centrocampista catanese ed ex rossazzurro Giulio Frisenna. Classe 2002 cresciuto proprio nelle giovanili del Catania e che, nell’anno della costituzione del Catania SSD prese parte al ritiro di pre campionato alla corte di mister Ferraro prima di passare al Licata, Frisenna da un paio d’anni milita nel Messina.

Ora potrebbe lasciare il club peloritano venendo seguito con interesse da Juventus Next Gen, Frosinone e, appunto, Catania. I bianconeri in particolare sono stati vicini al suo ingaggio, adesso però la trattativa per il passaggio nel club piemontese è in standby e attenzione ad un possibile ritorno del giocatore nella sponda rossazzurra della Sicilia.

Ad aprile del 2023 lo stesso Frisenna disse (fonte seried24.com): “Sono andato via da Catania perché essendo un ragazzo ho bisogno di giocare, ma ho sempre avuto un ottimo rapporto con tutti. Sono catanese, cresciuto con quella maglia fin dai pulcini ed ero ancora lì dopo il doloroso fallimento. Ritengo forte motivo di orgoglio la chiamata di una società così ambiziosa, giocare al Massimino per il Catania è un sogno che coltivo ancora adesso“. Chissà che Frisenna non possa davvero tornare sotto l’Etna.

===>>> ULTIM’ORA: no alla Juventus NG, Frisenna vuole il Catania

