SERIE C: le ufficialità di mercato di martedì e mercoledì (28/29 gennaio)

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine martedì 28 e mercoledì 29 gennaio per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

L’Audace Cerignola piazza un colpo a centrocampo, prelevando dal Lecce con la formula del prestito il centrocampista di nazionalità irlandese Ed McJannet (2004). Colpaccio di mercato messo a segno dall’Avellino, assicurandosi il diritto alle prestazioni sportive del bomber del Trapani Facundo Lescano, a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo: contratto fino al 30 giugno 2027. Il Trapani, inoltre, cede il portiere Andrea Seculin (1990) al Modena in prestito.

Saluta la Juventus Next Gen (cessione in prestito) il portiere classe 2005 slovacco Jakub Vinarcik, diretto all’Arouca, squadra militante nella massima serie portoghese. Il Team Altamura perde a titolo definitivo l’esperto attaccante Mattia Minesso (1990), ceduto all’Arzignano Valchiampo. Il Potenza rende noto di avere esercitato in anticipo il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano classe 2000 Lucas Martello Felippe, arrivato in estate in prestito dal Crotone. Il Foggia definisce l’ingaggio a titolo definitivo dal Milan del centrocampista napoletano Antonio Gala (2004).

Il Catania formalizza l’acquisizione a titolo temporaneo dalla Salernitana del jolly offensivo Nicola Dalmonte, classe 1997. Lo stesso club etneo dà il benestare per i trasferimenti in prestito dell’esterno d’attacco Marco Chiarella (2002) all’ACR Messina e del terzino sinistro 20enne Mattia Maffei al Trento, che hanno concluso anticipatamente i rispettivi accordi con Rimini e Cavese. Trasferimento dall’ACR Messina al Sestri Levante per l’attaccante di 26 anni Martino Cominetti.

