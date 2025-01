SERIE C: le ufficialità di mercato di sabato, domenica e lunedì (18/19/20 gennaio)

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine negli ultimi tre giorni (sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 gennaio) per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

Il Messina ha formalizzato l’ingaggio del difensore Gabriele Ingrosso (2000), giunto in prestito dall’Audace Cerignola. Due cessioni concretizzate dal Crotone: l’attaccante Mario Aprea (2005) ed il difensore Giovanni D’Aprile (2005), rispettivamente alla Civitanovese ed al Locri. Cambio alla guida tecnica del Sorrento: esonerato l’allenatore ex Sestri Levante Enrico Barilari, al suo posto l’ex rossazzurro Giovanni Ferraro.

Nuovo innesto per il Giugliano, prossimo avversario del Catania in campionato. Acquistato a titolo definitivo dal Team Altamura il difensore classe 2003 Davide Acampa, accordo su base triennale. Giugliano che si assicura anche il diritto alle prestazioni sportive di Elian Demirovic, centrocampista classe 2000 che arriva in prestito dalla Juve Stabia ed ha giocato la prima parte di stagione nel Legnago Salus.

Trapani che si conferma attivissimo. In uscita si segnala la cessione al Campobasso, in prestito con obbligo di riscatto, del terzino sinistro classe 2000 Alessandro Martina. In entrata, invece, ecco il centrocampista Zak Ruggiero (2001), prelevato a titolo definitivo dall’Audace Cerignola, ed il difensore Erasmo Mulè (1999) dall’Avellino a titolo temporaneo con diritto di riscatto. In questo caso si tratta di un ritorno a Trapani.

(articolo in aggiornamento)

