MERCATO: Catania, trattativa ben avviata per Pagliai e Allegretto. Maffei nell’operazione. Piace Brugarello

Secondo quanto riporta il collega Alessandro Vagliasindi per Telecolor, c’è una trattativa avviata da 4-5 giorni con il Picerno e ben impostata per arrivare al forte laterale destro di 23 anni Gabriele Pagliai. Mercoledì potrebbe essere un giorno importante affinchè l’operazione si concretizzi. Trattativa che include anche il cartellino del difensore centrale di 24 anni Andrea Allegretto con l’inserimento di una contropartita tecnica nell’operazione, il terzino sinistro Mattia Maffei, di proprietà del Catania e attualmente in prestito alla Cavese che si trasferirebbe in terra lucana a titolo temporaneo per 18 mesi.

Va raggiunto l’accordo legato alla percentuale di futura rivendita che il Picerno rivendica sui due calciatori. La distanza tra le parti è colmabile. Se tutto procederà senza intoppi, sia Pagliai che Allegretto approderanno alla corte di Mimmo Toscano a titolo definitivo. Sembra destinato a lasciare Catania, invece, l’ex Carrarese Alessandro Raimo, che in estate è approdato sotto l’Etna prendendo il posto di Bouah, ceduto proprio ai marmiferi. Il giornalista Nicolò Schira, invece, segnala attraverso il proprio sito web un forte interessamento del Catania per il centrale difensivo del Teramo, squadra militante in Serie D, Mattia Brugarello (19 anni compiuti nel mese di ottobre).

