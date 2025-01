UFFICIALE: Dalmonte arriva dalla Salernitana in prestito

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’U.S. Salernitana 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Dalmonte. Nato a Ravenna il 13 settembre 1997, il centrocampista offensivo è cresciuto calcisticamente nel Cesena; con la squadra romagnola ha debuttato in A nel 2015, sommando successivamente 42 presenze e 5 gol in Serie B. In avvio di carriera, ha collezionato 18 gare e 2 reti nelle nazionali giovanili, partendo dall’under 17 e giungendo all’under 20.

Dopo una nuova esperienza nella massima serie con il Genoa, Dalmonte si è ben distinto nella Super League svizzera con il Lugano; con gli elvetici ha disputato inoltre 4 partite in Europa League ed è rientrato in Italia completando la stagione in B con il Trapani. Dal 2020 al 2023 ha indossato la maglia del Vicenza per due annate tra i cadetti e una in terza serie, categoria vissuta successivamente anche con la Spal prima dell’approdo alla Salernitana.

