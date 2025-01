MERCATO: Garetto, il Catania ci riprova. Ongaro e Bruzzaniti nomi nuovi per il reparto offensivo

Nuovo punto sul mercato in entrata del Catania (fonte Alessandro Vagliasindi per Telecolor). Si era detto nei giorni scorsi che la società biancorossa non intendesse privarsi del forte centrocampista Marco Garetto. C’è, comunque, il gradimento del calciatore, il Catania non molla la presa e proverà a far pervenire un’offerta economicamente più sostanziosa al Rimini. Il torinese classe 2001 rimane l’obiettivo primario per il centrocampo rossazzurro.

Per quanto concerne il reparto offensivo, i nomi nuovi sono quelli di Easton Ongaro e Giovanni Bruzzaniti. Il primo, centravanti italo-canadese di 26 anni forte nel gioco aereo, attualmente in forza al Novara con cui ha realizzato 7 gol in questo campionato di Serie C girone A), nei giorni scorsi è stato adocchiato da Foggia e Trapani. Al momento è più avanti nella lista dei papabili per rafforzare l’attacco del Catania. Davanti a Mattia Finotto (la Carrarese continua a cercare un eventuale sostituto) e Cosimo Patierno (Avellino). C’è, poi, il gradimento nei confronti di Giovanni Bruzzaniti, esterno d’attacco e trequartista di proprietà del Pineto, autore di 12 gol e 3 assist nella stagione regolare nel girone B.

