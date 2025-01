MERCATO – Greco (D.G. Picerno) conferma Allegretto al Catania ma chiude per Pagliai: “Non si muove”

Vincenzo Greco, Direttore Generale dell’AZ Picerno, conferma il passaggio del difensore Andrea Allegretto al Catania ma chiude le porte al club rossazzurro per il laterale destro Gabriele Pagliai. Queste le sue parole ai microfoni di TuttoC.com: “Allegretto al Catania? È stata l’ennesima plusvalenza, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che viene svolto da queste parti. Pagliai? In comune accordo con i suoi agenti, nonostante le tante richieste ricevute, non si muoverà. Se ne riparlerà in estate, ricordando comunque che ha un contratto fino al 2027. Il giocatore ha scelto con convinzione di restare per cercare di finire la stagione nel migliore dei modi dopo una prima parte di stagione già positiva”.

