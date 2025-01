MERCATO: Chiarella e Costantino nel mirino del Messina

Direzione Messina per Rocco Costantino e Marco Chiarella? La società giallorossa ha messo nel mirino entrambi i calciatori di proprietà del Catania, secondo informazioni raccolte da Telecolor. Il primo sin qui alla Lucchese non ha rispettato le attese e si appresta a cambiare casacca. Il secondo tra le fila del Rimini ha trovato poco spazio, inizialmente a seguito di problemi fisici, successivamente per via del cambio modulo che prevede il passaggio da tre a due punte, penalizzando un pò le sue caratteristiche, visto che predilige il ruolo di esterno.

