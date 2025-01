UFFICIALE: D’Andrea ceduto all’Audace Cerignola

“Catania Football Club rende noto di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo D’Andrea alla Società Sportiva Audace Cerignola, a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni”. L’attaccante romano, come si evince dal comunicato emesso dal club rossazzurro, fa dunque ritorno al Cerignola. La società società dalla quale il Catania lo aveva prelevato in estate. Operazione che è stata formalizzata con la formula del prestito. L’obbligo di riscatto del cartellino in favore dei pugliesi è rappresentato dall’eventuale salto in Serie B della squadra di mister Raffaele.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***