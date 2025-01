MERCATO: Chiricò-Ternana, inserimento di Gubbio e Campobasso

Le scorse settimane rappresentava una concreta ipotesi per il Perugia. Poi è emersa la volontà della Ternana di trattare il suo ingaggio. Nelle ultime ore, sempre in Umbria, avanza il Gubbio che se non concretizzerà a breve l’acquisizione dell’attaccante del Crotone Marco Spina potrebbe puntare forte su Cosimo Chiricò. Si registra, inoltre, il sondaggio del Campobasso in cui opera il Direttore Sportivo catanese Davide Mignemi. Chiricò è pronto a ripartire, sposando un progetto tutto nuovo dopo la non esaltante esperienza di Catania.

