MERCATO: Castellini, la Cremonese il club più interessato. Discorso rinviato a giugno?

Corteggiato in estate ma rimasto saldamente in Sicilia, Alessio Castellini fa sempre gola a club di categoria superiore. In questo momento, tra le varie società che seguono l’evolversi dei progressi del calciatore bresciano, spicca la Cremonese. I lombardi da almeno un anno visionano con un certo interesse il profilo di Castellini. Peraltro lo zio, Paolo, a cui il jolly difensivo classe 2003 è particolarmente legato ha militato proprio nella Cremonese ed è un grande ex giocatore grigiorosso. Castellini ha un lungo contratto col Catania fino a giugno 2028, dunque appare difficile pensare che già in questa sessione di mercato possa lasciare la squadra di Toscano, rinviando ogni discorso a giugno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***