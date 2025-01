MERCATO: fioccano le richieste per Stramaccioni

Come riportato nei giorni scorsi, l’ex giocatore della Juventus Next Gen Diego Stramaccioni si aggiunge all’elenco di profili sondati dal Catania per garantire validi rinforzi per il reparto arretrato, dopo avere ingaggiato Del Fabro dall’Arezzo ed attendendo l’ufficialità di Allegretto dall’AZ Picerno.

Difensore centrale capace di giostrare anche sulla corsia di sinistra, Stramaccioni ha compiuto 24 anni il 2 gennaio e attualmente milita nel Gubbio ma il suo cartellino appartiene alla Reggiana, che lo ha ceduto in prestito agli eugubini. Secondo quanto evidenziano i colleghi di TuttoC.com, oltre al Catania il ragazzo è finito nel mirino di Cittadella, Ascoli e Potenza. Fioccano le richieste per un calciatore interessante che potrebbe lasciare Gubbio in questa sessione di mercato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***