FRISENNA: “Io ed il Catania, una storia d’amore”

Giulio Frisenna torna al Catania, scalpita per dare il suo contributo alla causa rossazzurra avendo già sostenuto i primi allenamenti con la squadra di mister Toscano. Il centrocampista catanese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Ecco quanto evidenziato:

“Questa è una storia d’amore, la vivo da catanese. Sono tornato ai piedi dell’Etna dopo tanti anni di tira e molla, spero di riuscire a dare il massimo e conquistarmi un posto importante, dando una grande mano alla squadra della mia città, consapevole di giocare in una piazza meravigliosa. Dovremo dare tutto in campo, io per primo“.

“Nel momento in cui è arrivata la chiamata del Catania ho provato una forte emozione perchè c’è qualcosa di profondo tra me e Catania. Farò del mio meglio. Sono reduce da un biennio tra i professionisti, dopo tanta Serie D. Ringrazio Messina perchè mi ha dato l’opportunità d mettermi in mostra in questa categoria. Ora finalmente posso dare il mio contributo qui a Catania con l’auspicio di fare bene. Io insieme ai miei nuovi compagni di squadra, sperando di risalire al più presto”.

“Bisogna sempre dimostrare di poterci stare nel Catania perchè questa è una grande maglia ed io spero di onorarla nel migliore dei modi. Sono a disposizione del mister, si vede che questa è una squadra forte ed io mi devo ambientare in fretta per essere al pari degli altri”.

VIDEO: le parole di Frisenna

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

