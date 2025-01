MERCATO: Montalto-Pescara, si tratta

SPAL, Feralpisalò, Vis Pesaro e un paio di club di Serie D nei giorni scorsi, poi la possibilità di un approdo dell’ex Casertana al Pescara, notizia circolata nelle ultime ore. Ebbene continuano i contatti per Adriano Montalto. La società rossazzurra è alla ricerca di una sistemazione per il 36enne centravanti di Erice ed è disposta a valutare anche un’eventuale cessione in prestito fino a giugno. Di questo discute il Catania con il Pescara.

Il club abruzzese è da tempo alla ricerca di un nuovo attaccante da inserire in organico. Numerosi i profili valutati dai biancazzurri, che faticano a completare le tessere del puzzle. Qualche settimana fa la direzione sportiva del Pescara aveva tenuto in considerazione il profilo di Filippo D’Andrea, le dinamiche del mercato hanno spinto, poi, il giocatore all’Audace Cerignola. Il Pescara però continua a mettere gli occhi sul parco attaccanti del Catania, i rapporti tra i due club sono buoni. Vedremo se Montalto approderà alla corte di Silvio Baldini, ma c’è anche il nodo ingaggio da risolvere, aspetto che finora ha ostacolato più di una trattativa.

