MERCATO: Laezza, il Vicenza non lo cede. Intesa per il rinnovo

“E’ chiaro che le proposte che gli arrivano, essendo un giocatore importante, un pò lo fanno vacillare. Sono quelle dinamiche che fanno parte delle valutazioni di un professionista quale lui è”. Così parlava Stefano Vecchi, allenatore del Vicenza, nei giorni scorsi con riferimento all’ipotesi che Giuliano Laezza lasciasse i biancorossi. Il Catania e altre società di rilievo erano, infatti, sulle tracce del giocatore. Il Vicenza non lo ha mai ritenuto cedibile, ma pronto ad accogliere una sua eventuale richiesta di trasferimento e per questa ragione stava sondando il mercato alla ricerca di un possibile sostituto. Il difensore classe 1993 ha però riflettuto attentamente, nelle ultime ore ha sciolto le riserve preferendo valutare la proposta di rinnovo dei veneti, trovando l’intesa per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026. No ai club interessati, dunque. Laezza non si muove da Vicenza.

