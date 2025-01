MICALE: “Catania? I risultati sono che stiamo valutando e stiamo aspettando…”

Riportiamo alcune considerazioni di Angelo Micale, ai microfoni di Telecolor, sul Catania dopo il pareggio di Picerno:

“A Picerno sono stati i 60 minuti più brutti che abbia mai visto in vita mia. Questa è una squadra in grandissima difficoltà e la botta di Benevento non è stata ancora assolutamente digerita. Squadra molto fragile in difesa, là davanti è rimasto il povero Inglese da solo a combattere contro tutto il mondo con due centrocampisti molto fragili dal punto di vista fisico. I risultati sono che stiamo valutando e stiamo aspettando…”.

“Modulo? Qualche volta nella vita si può anche cambiare sistema di gioco, cosa che chiaramente Toscano non farà manco in punto di morte. Potrebbe giocare in una maniera diversa, con la difesa a quattro o un semplicissimo 4-3-3 visto che si ritrova ad adattare Anastasio braccetto. Può darsi che la difesa abbia problemi perchè non è coperta da un centrocampo come si deve? Non è probabile che questo centrocampo a due non sia in grado di sostenere questa difesa? C’è anche da dire che il Catania non è molto fortunato perchè becca le squadre sempre nel momento migliore. Penso alla Juventus Next Gen, ora è un problema affrontarla e ne sa qualcosa lo stesso Monopoli”.

“Farroni o Dini domenica? Personalmente non vedo la motivazione di far giocare Dini in questo momento con un Farroni così in forma, ma mi aspetto di tutto. La logica dice sicuramente Farroni, non togliendo un portiere che ha fatto una partita come quella di Picerno ma io mi aspetto sempre di tutto e di più, per cui può succedere qualsiasi cosa. Probabilmente Farroni è stato preso come portiere di riseva però troverei assurdo se non venisse riconfermato in porta”.

