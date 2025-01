MERCATO: Monaco, interesse del Messina

Trasferimento dal Catania al Messina per Salvatore Monaco? Secondo informazioni raccolte da TuttoC.com, sulle tracce del difensore rossazzurro classe 1992 ci sarebbe la società peloritana. Monaco, lo ricordiamo, da quando ha avuto inizio la stagione 2024/25 è stato messo fuori lista dal club etneo, in quanto non rientra nei piani tecnici. Il centrale difensivo, che ha compiuto 32 anni ad agosto, ha totalizzato con la maglia del Catania 21 presenze mettendo a segno un gol determinante ai fini della vittoria della Coppa Italia Serie C, in finale, nella passata stagione.

