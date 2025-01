QUI CATANIA: Farroni, esordio in rossazzurro aspettando l’impiego del quinto portiere stagionale

Non giocava in una competizione ufficiale da aprile 2024, quando militava tra le fila dell’Alessandria. Alessandro Farroni, primo innesto del Catania in questa sessione di calciomercato, ha esordito in rossazzurro domenica scorsa, contro il Benevento allo stadio “Vigorito”. Qualche buon intervento, poche responsabilità sui gol (forse poteva fare qualcosa di più sul 3-2 di Simonetti) per l’estremo difensore ex Reggina.

Per il Catania si è trattato del quarto portiere impiegato nella stagione regolare. Prima di lui era toccato al giovanissimo Damiano Butano esordire, dopo le prestazioni poco convinti di Marius Adamonis (ora diretto al Sudtirol) e l’infortunio occorso a Klavs Bethers (alternatosi più volte nel girone d’andata con lo stesso Adamonis).

In ogni caso fino a questo momento non è mai stata rispettata una vera e propria gerarchia a difesa dei pali. Ed in questa stagione il numero di portieri utilizzati è destinato a salire. Mister Toscano ha infatti preannunciato l’importanza di reperire sul mercato un nuovo estremo difensore, il Catania si sta muovendo in tale ottica e conta di tesserarlo a breve. Sarà il quinto portiere rossazzurro stagionale in campo.

