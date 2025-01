MERCATO: Sudtirol, per Luperini ostacolo ingaggio da superare

A febbraio compirà 31 anni, il Catania lo ha reperito sul mercato in estate ma fino a questo momento non ha lasciato il segno. Gregorio Luperini, ad eccezione dell’unico gol siglato in Coppa Italia Serie C contro il Crotone e qualche altra prestazione discreta, non si sta confermando quel giocatore che avrebbe dovuto rappresentare un valore aggiunto per il Catania.

Tra le varie possibili uscite in sede di mercato, lo stesso Luperini potrebbe apprestarsi a lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia. Detto del Sudtirol allenato da Fabrizio Castori, che ben conosce caratteristiche e potenzialità del ragazzo, la trattativa va avanti. Mentre gli altoatesini stanno definendo il passaggio di Marius Adamonis, nel caso di Luperini lo scoglio principale è rappresentato dall’elevato ingaggio percepito dall’ex Palermo (circa 200mila euro). Questo aspetto complica le cose. Al momento, comunque, il Sudtirol resta il club principalmente interessato al profilo di Luperini, ma negli ultimi giorni si sono intensificati contatti anche con altre società.

