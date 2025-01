ULTIM’ORA: Monaco pronto a dire “no”, senza indugio, alla chiamata del Messina

In questi giorni si è parlato della possibilità di intavolare una trattativa con il Messina per il trasferimento dal Catania di Salvatore Monaco. Nelle intenzioni dei giallorossi, con in testa il neo Direttore Sportivo Domenico Roma, ci sarebbe tutta la volontà di accogliere in squadra Monaco per contribuire a risollevare le sorti del Messina. Volontà che però non coincide con quella del calciatore, attualmente fuori lista.

Secondo informazioni raccolte dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com, l’ex Perugia non intende accettare qualsiasi proposta proveniente dal club peloritano. Il difensore classe 1992 cerca un progetto diverso e rifiuta il trasferimento in primis per un discorso legato alla rivalità sportiva tra le tifoserie di Catania e Messina, lui che rimane profondamente legato ai colori rossazzurri avendo anche vissuto da ragazzino alle pendici dell’Etna fino a comprare casa a Catania.

