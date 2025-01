QUI CATANIA: situazione infermeria in vista del prossimo impegno stagionale

In vista della prossima gara di campionato, vedremo se il tecnico rossazzurro Toscano recupererà qualche elemento dall’infermeria, a più riprese piena fin dalle battute iniziali della stagione. Nel corso della ripresa di Catania-Juventus Next Gen, Castellini ha lasciato il terreno di gioco a seguito di un problema fisico. Già nei giorni precedenti il jolly difensivo bresciano aveva accusato qualche fastidio, poi prontamente assorbito.

Non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di serio (fonte Telecolor). Un pò come accaduto di recente al trequartista italo-spagnolo Jimenez, che ha recuperato subito in tempo per il match di domenica scorsa. Più vicino il rientro di Sturaro, che potrebbe essere disponibile per il successivo confronto casalingo col Giugliano, in programma il 26 gennaio. Ancora assenti Bethers e Di Gennaro. Di Tacchio viene da una settimana che lo ha visto alle prese con un virus, il mister ha preferito non correre rischi lasciandolo in panchina, ma sarà pienamente disponibile per il prossimo impegno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***