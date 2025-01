MERCATO: Pro Patria, idea Zanellato per il centrocampo

Tra i calciatori che non rientrano nel progetto Catania spicca Niccolò Zanellato. Il centrocampista, che nella passata stagione ha messo a referto 17 presenze condite da 2 assist prima di passare in prestito al Crotone, è stato messo fuori lista dalla società rossazzurra che, però, dalla sessione estiva di calciomercato non è ancora riuscito a piazzare altrove il giocatore classe 1998. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, su Zanellato ci sarebbero gli occhi della Pro Patria che nelle prossime ore potrebbe muoversi concretamente. Il calciatore scuola Milan è stato accostato nei giorni scorsi anche al Novara.

