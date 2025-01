EX ROSSAZZURRI – Spinesi: “Vivere un’esperienza come Catania deve emozionarti. Serve ritrovare serenità, la squadra può dire la sua in chiave playoff”

L’ex bomber del Catania Gionatha Spinesi focalizza l’attenzione sul momento attraversato dalla squadra rossazzurra, nel corso della trasmissione ‘Futura Gol’, canale 199. Ecco quanto evidenziato:

“Il Catania è partito positivamente, ha fatto le scelte giuste con allenatore e direttore sportivo, poi non è facile fare subito bene in una piazza come Catania dove ci sono tante sfaccettature da gestire in un modo diverso da altre città. Servono le persone abituate a gestire queste piazze. Sono convinto che la squadra avrebbe bisogno di serenità, e la serenità la acquisisci attraverso la continuità dei risultati. Il Catania attraversa un brutto momento soprattutto in termini di risultati. Sono convinto che la medicina migliore di tutte è la vittoria, lo dico sulla base del mio vissuto calcistico. Il Catania se ritrovasse serenità attraverso un paio di risultati sarebbe in grado di dire ancora la sua in chiave playoff“.

“Oggi nel calcio scarseggiano i calciatori di personalità. Io ho giocato prettamente al sud e consiglierei sempre a mio figlio di giocare in squadre del sud per quello che ti dà e trasmette la gente, che ha nel calcio il risvolto della passione. Vivere un’esperienza come Catania deve emozionarti, non metterti paura altrimenti stai casa. Io dico che non sai cosa ti perdi se non giochi a Catania e per il Catania. I giocatori devono lasciarsi andare, giocare come meglio possono, non si va in guerra. Quando hai dato il massimo, consapevole che non potevi fare di più sia in allenamento che in gara, vai a letto sereno la sera perchè hai fatto tutto bene”.

