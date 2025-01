STAMPA NAZIONALE – Binda: “Serie C, Turris e Taranto non saranno escluse dal campionato”

Esclusione di Turris o Taranto da qui alla fine del campionato? Lo esclude il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda, ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Preview’:

“A fine mese saranno discussi gli ennesimi deferimenti. Turris e Taranto saranno ancora penalizzate. La cosa fondamentale, che in un certo senso salva il campionato, è che non verranno escluse dal torneo. il campionato finirà con 20 squadre, quindi loro andranno in campo magari con delle motivazioni diverse dalla normalità. Soprattutto il Taranto mi sembra che abbia un pò mollato, a differenza della Turris che mi ancora combattiva”.

“C’è una mentalità che obiettivamente andrebbe superata, cioè dire che se io non ho la forza per affrontare un campionato devo rinunciare in partenza. Se non ho in tasca 100 euro per andare in un ristorante stellato, non vado lì sperando di trovare qualcuno che mi paghi il conto, magari scelgo di andare a mangiare una pizza. Bisognerebbe capire che se non si ha la forza per affrontare un campionato prestigioso come la Serie C è meglio non iscriversi e si evitano certe agonie”.

