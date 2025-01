MERCATO: Tello e Costantino, da escludere in ogni caso il rientro alla base a gennaio

Andres Tello e Rocco Costantino, entrambi calciatori di proprietà del Catania rispettivamente in prestito alla Salernitana ed alla Lucchese, hanno deluso le attese sia in Campania che in Toscana.

Rumors di mercato indicavano la possibilità che i due giocatori facessero ritorno alla base, per poi provare a trasferirsi altrove. Tecnicamente è da escludere, in ogni caso, un loro rientro al Catania nell’attuale finestra di calciomercato perchè i contratti di questi giocatori non hanno una clausola che consenta alla società rossazzurra che attualmente ne detiene il prestito di restituirli al Catania a stagione in corso (fonte Telecolor). Se Costantino, ad esempio, dovesse andare alla Reggina lo farebbe tramite la Lucchese, chiaramente con il placet del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***